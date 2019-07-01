عبد المهدي يصدر أمراً ديوانياً لـ

2019/07/01 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي الامر الديواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان ذلك يأتي "ايمانا بدور مقاتليه وضمانا لتحصين قواته ومراعاة لانسيابية عملها".

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