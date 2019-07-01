الحلبوسي والفياض يبحثان فرض سيادة القانون ورفع قدرة المؤسسات الأمنية

2019/07/01 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،الاثنين، مع مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض فرض سيادة القانون ورفع قدرة المؤسسات الأمنية.

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