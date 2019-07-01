الداخلية تضبط صهريجا محملا بمشروبات كحولية في بغداد

2019/07/01 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاثنين، ضبط صهريجا كبيرا محملا بالمشروبات الكحولية غير المرخصة في أحد كراجات العاصمة بغداد معدة للتهريب الى المحافظات الجنوبية.

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