رسميا.. ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي

2019/07/01 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} إعلن نادي ريال مدريد الإسباني على توصله لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي بانتقال الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كوفاسيتش كان معارًا للنادي الإنجليزي في الموسم الماضي، قبل أن يتوصل تشيلسي وريال مدريد لاتفاق حول انتقال اللاعب بصفة نهائية.ولم يعلن ريال مدريد عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد في بيانه الرسمي الذي نشره عبر موقعه على الانترنت.وحسب ما أشارت بعض التقارير، فأن الصفقة تمت مقابل 50 مليون يورو للنادي الملكي، بينما عقد اللاعب الكرواتي يمتد لـ 5 سنوات.انتهى

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