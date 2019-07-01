بالوثيقة.. عبد المهدي يصدر امراً ديوانياً خاصاً بالحشد الشعبي

2019/07/01 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، امراً ديوانياً خاصاً بالحشد الشعبي.

وذكر مكتبه في بيان مقتضب، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" عبدالمهدي اصدر الامر الديواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي ايمانا بدور مقاتليه وضمانا لتحصين قواته ومراعاة لانسيابية عمله".انتهى

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