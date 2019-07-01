بالوثائق.. امر ديواني يخص الحشد الشعبي

2019/07/01 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي الامر الديواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي ايمانا بدور مقاتليه وضمانا لتحصين قواته ومراعاة لانسيابية عملها.

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