2019/07/01 | 20:18

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. رئيس الوزراء يوجه بإلغاء جميع المسميات في الحشد وإغلاق المكاتب الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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