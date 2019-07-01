الحلبوس يبحث مع الفياض مدى تطبيق البرنامج الحكومي

2019/07/01 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

بحث

رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاثنين، مع مستشار الأمن الوطني ورئيس هيأة

الحشد الشعبي فالح الفياض مدى تطبيق البرنامج الحكومي.

وقال

مكتب الحلبوسي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الاخير

“استقبل في مكتبه اليوم، مستشار الأمن الوطني ورئيس هيأة الحشد الشعبي فالح

الفياض، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في

البلاد”.

وبحث

اللقاء، وفق البيان، “أهمية فرض سيادة القانون ورفع قدرة المؤسسات الأمنية،

للنهوض بمهامها، مع ضرورة تضافر الجهود بين المواطن والأجهزة الأمنية؛ للقضاء على

خلايا الإرهاب ولا سيما في المدن المحررة، والتأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية التي

كانت أساس النصر على داعش، وضرورة الحفاظ عليها، فضلا عن العمل على إعادة النازحين

لتحقيق الاستقرار”.

وتابع

البيان: “كما بحث اللقاء جهود مجلس النواب لسنِّ التشريعات المهمة التي تنعكس

إيجابا على واقع المواطنين، فضلا عن تفعيل الجانب الرقابي بمتابعة الأداء الحكومي،

ومدى تطبيق البرنامج الحكومي في تقديم الخدمات للمدن العراقية كافة، وتوفير فرص

العمل للقضاء على البطالة”.

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