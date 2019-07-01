2019/07/01 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2nd2QVASBZ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشاهدون اليوم الاثنين على قناة دجلة الفضائية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشاهدون اليوم الاثنين على قناة دجلة الفضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).