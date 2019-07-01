رسام يفقد وظيفته بعد رواج كاريكاتير له عن دونالد ترامب العالم

2019/07/01 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس فقد رسام كاريكاتير في كندا وظيفته بعد رواج رسما له عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ويظهر “ترامب” في الكاريكاتير، الذي رسمه، مايكل دي أدر، وهو يمارس هوايته المفضلة (لعب الغولف) على جثث مهاجرين ماتوا غرقا، ويسألهم “هل تمانعون في أن ألعب”.ويشير رسم الكاريكاتير إلى أوسكار ألبرتو مارتينيز وابنته

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