رئيس مجلس النواب يستقبل مستشار رئيس جمهورية كوريا الجنوبية للشؤون الخارجية

2019/07/01 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مستشار رئيس جمهورية كوريا الجنوبية للشؤون الخارجية هان بيونغ دو، والوفد المرافق له من رؤساء الكتل البرلمانية للحزب الحاكم والمعارضة، والسفير الكوري الجنوبي لدى العراق.

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