وزير الخارجيّة يثمن الدور الكبير الذي أدّته ألمانيا في دعم العراق

2019/07/01 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الأثنين، الدور الكبير الذي أدّته ألمانيا في دعم العراق خلال استقباله سفير ألمانيا في بغداد بمناسبة انتهاء مهامّ عمله.

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