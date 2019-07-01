2019/07/01 | 20:24

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بالوثائق ..



القائد العام للقوات المسلحة يصدر امرا ديوانيا خاص بمقاتلي الحشد الشعبي

اصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي،

الامر الديواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي.

وذكر مكتبه في بيان مقتضب، ان" عبدالمهدي اصدر الامر الديواني

المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي ايمانا بدور مقاتليه وضمانا

لتحصين قواته ومراعاة لانسيابية عمله"

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