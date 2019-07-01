الطلبة يسقط بفخ الصناعات والسماوة ونفط الجنوب حبايب

2019/07/01 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتكس فريق الطلبة بعد صحوته في المباراتين الماضيتين على يد المدرب علي هادي ليخسر من الصناعات الكهربائية بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي، وفي مباراة أخرى حسم التعادل السلبي لقاء السماوة وضيفه فريق نفط الجنوب ألتي أقيمت في ملعب الإدارة المحلي في السماوة.سقط فريق الطلبة أمام […]

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