ضبط طحين منتهي الصلاحية شرقي بغداد

2019/07/01 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ ضبطت دوريات نجدة العاصمة بغداد تضبط عجلات محملة بمادة الطحين منتهي الصلاحية.وذكر اعلام نجدة بغداد في بيان ان “دوريات نجدة الصمود واثناء اجراء ممارسة امنية في منطقة المشتل تمكنت من ضبط لوريات عدد ٢ محملة بمادة الطحين منتهي الصلاحية تم تسليمهم الى الجهات ذات الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية”.

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