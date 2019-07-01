الانبار تطالب بإرسال مختصين لتقيم نسبة الإشعاع في المناطق الغربية

2019/07/01 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… طالب قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاثنين، الحكومة المحلية بأرسال مختصين لتقيم نسبة الاشعاع في المناطق الغربية.وقال المحلاوي لـ /المعلومة/ إن “قضاء القائم غربي الانبار، ومنذ عام 1991 و 2003 و 2014 تعرضت مناطقه لقصف شديد بالأسلحة المختلفة نتيجة معارك القوات الأمريكية وعصابات داعش الاجرامية الامر الذي نجم عنه […]

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