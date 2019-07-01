صحة ميسان تبشار بتلقيح  حجاج ٢٠١٩

2019/07/01 | 20:28

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان الاثنين عن بدء مؤسساتها الصحية بتلقيح العازمين على اداء مناسك الحج لعام ٢٠١٩

وقال مدير صحة ميسان الدكتور علي العلاق لـ(المستقلة) أن دائرة صحة ميسان تود ابلاغ المواطنين العازمين على أداء مناسك الحج لهذا العام على بدء عملية تلقيحهم ضد الأمراض المهمة، مشيرا إلى عدد الحجاج لهذا العام بلغ عدد اكثر من ١١٠٠ حاج في المحافظة والموزعة حسب الرقعة الجغرافية

وبين العلاق تقسيم المحافظة الى خمسة مراكز هي: مركز صحي الاسكان / القطاع الاول ومركز صحي الامام الحسين / القطاع الاول، ومركز صحي المجر الثالث / قطاع العماره الثاني المجر الكبير، و مركز صحي علي الشرقي / قطاع العماره الثالث.



علي الغربي، ومركز صحي القلعه الثاني قطاع العماره الرابع قلعه صالح

وشدد على الحجيج العازمين على اداء مناسك الحج لهذه السنة ضرورة الاسراع باخذ لقاحي السحايا الرباعي المقترن والانفلاونزا الموسومية في المراكز المحدده واكمال البطاقة الصحية للحجاج .

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