مصرللطيران تتسلم طائرة الأحلام الرابعة من طراز B787-9 Dreamliner وباريس أولي وجهاتها

2019/07/01 | 20:28

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

انضمت اليوم إلي أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران طائرة الأحلام الرابعة من طراز البوينج B787-9 Dreamliner من اجمالي ست طائرات تعاقدت عليهم الشركة من نفس الطراز وكانت اول طائرة قد انضمت إلي اسطول الشركة من هذا الطراز في شهر مارس الماضي وتتسلم الطائرة الخامسة والسادسة خلال شهر يوليو الحالي في اطار خطة تحديث الأسطول، وتخدم هذه الطائرات حالياً أكثر من وجهة ضمن شبكة خطوط الشركة الدولية أهمها واشنطن وفرانكفورت وباريس والكويت ودبي ومن المقرر تشغيلها علي خطوط أخري الفترة القادمة

وقد تقرر ان يكون أول رحلات الطائرة الرابعة من طائرات الدريملاينر علي خط باريس للمرة الثانية في التشغيل على هذا الخط وهو مايضيف ميزة تنافسية لمصرللطيران لما يتمتع به هذا الطراز من وسائل تكنولوجية وراحة ورفاهية كبيرة وتواصل مصر للطيران الاستثمار في تحسين وتطوير خدماتها للاستمتاع بتجربة سفر لا تضاهي .حيث اتاح هذا الطراز قدرة اكبر على المنافسة في سوق النقل الجوي لما توفره من مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل رحلة السفر ممتعة ومريحة وأكثر رفاهية ، وتعتبر من احدث الطائرات التي اتاحت الارتقاء بتجربة سفر عملائنا إلي مستويات أعلي، وسوف تواصل مصر للطيران لعب دور متكامل في تسهيل حركة السياحة والسفر وتوسيع فرصنا التنافسية في الفترة المقبلة.

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