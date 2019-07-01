2019/07/01 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين وبشكل عاجل ورسمي رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي الى الاسراع بصرف المستحقات المالية للفلاحين في أقليم كوردستان للسنوات (2014-2015-2016-2017-2018)، والايعاز الى الوزارات والجهات المعنية لصرف تلك المستحقات، كما طالب سيادته بضرورة تعويض العوائل المتضررة جراء موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت المحافظات العراقية وبضمنها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يدعو رئيس الوزراء الى الاسراع بصرف مستحقات فلاحي الأقليم وتعويض المتضررين جراء السيول والحرائق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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