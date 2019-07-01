2019/07/01 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت السيدة النائب ريحان حنا رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري برفقة السيد النائب هوشيار قرداغ يلدا رئيس قائمة ائتلاف الكلدان ورئيس كتلة بابلون أسوان سالم صادق، رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري السيد نصار الربيعي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة العراقية، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريحان حنا تبحث مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نشر ثقافة التسامح الديني وأوضاع المسيحيين في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريحان حنا تبحث مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نشر ثقافة التسامح الديني وأوضاع المسيحيين في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريحان حنا تبحث مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نشر ثقافة التسامح الديني وأوضاع المسيحيين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).