الدوري الممتاز.. الصناعات الكهربائية يضع حداً لصحوة الطلبة

2019/07/01 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع فريق الصناعات الكهربائية حداً لتوهج الطلبة، بتغلبه عليه ( 3-2) في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الاسبوع الخامس عشر من

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