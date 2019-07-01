مقتل 23 شخصا وفقدان 300 جراء هجوم مسلح على قرية وسط مالي

2019/07/01 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول محلي أنباء عن مقتل 23 شخصا على الأقل وفقدان 300 آخرين، نتيجة هجوم شنه مسلحون على قرية لرعاة المواشي من شعب الفولاني وسط مالي.وقال هارونا سانكاري، رئيس بلدية مدينة وينكورو الواقعة بالقرب من قرية بيدي المستهدفة، في تصريح تابعته /المعلومة/، إن المسلحين ينتمون إلى قومية الدوغون المعتمدة […]

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