اتفاق نيابي مع محافظة بغداد لتطبيق قرار البرلمـان بحظـر الالعاب الالكترونيـة الخطرة وحجب المواقع الاباحيـة

2019/07/01 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الثقافة والاعلام وشؤون السياحة النيابية ، عن فتح آفاق التعاون مع محافظة بغداد للنهوض بالمجال الثقافي والقطاع السياحي ، وسبل تطبيق قرارات البرلمان بحظر الالعاب الخطرة التي تهدد المجتمع وحجب المواقع الإباحية.واكدت رئيس اللجنة سميعة الغلاب ، على الاهتمام بشريحة الشباب والاهتمام بالمكتبات واعادة تأهيلها ورفدها بالمصادر الحديثة وتشجيع السياحة وحث طلبة […]

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