2019/07/01 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغل احد مواطني مدينة الموصل قرار دائرة التسجيل العقاري بمنع مراجعيها من ارتداء “الشحاطة”، ليقوم بتأجير الاحذية للمراجعين بإحجام مختلفة مقابل 2000 دينار للشخص الواحد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواطن موصلي يؤجر الاحذية امام دائرة حكومية مقابل 2000 دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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