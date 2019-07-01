2019/07/01 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي القوة الجوية، تجديد عقد محترفه السوري زاهر الميداني، لمدة موسم اخر.وذكر النادي في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “ادارة نادي القوة الجوية، جددت عقد المحترف السوري زاهر ميداني للموسم المقبل”.تجدر الاشارة الى ان ميداني انتقل الى صفوف القوة الجوية قادماً من الزوراء في موسم 2016.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زاهر ميداني يجدد تعاقده مع القوة الجوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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