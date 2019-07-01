2019/07/01 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر جبن الحمير الصربي الفريد من نوعه الأسواق الاوروبية ليصل سعر الكيلوغرام الواحد منه ألف يورو، ما يجعله الأغلى عالمياً.ويعد المزارع الصربي، سلوبودان سيميتش، واحداً من أهم صناع الجبن في العالم، لكن ليس من الأبقار أو الأغنام بل من حليب الحمير، الذي يتميز بلونه الأبيض الناصع وكثافته ونكهته الحادة، وهو ليس لذيذاً فحسب، بل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جبن الحمير يغزو الأسواق الاوروبية بسعر خيالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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