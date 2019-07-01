الليلة.. الجوية تنتقد التدخلات العشائرية وسعد ناطق يكشف اختلاس صادم

2019/07/01 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يكشف برنامج {كوورة} في تمام الساعة 11 من مساء اليوم على شاشة الفرات الفضائية، انتقاد ادارة الصقور التدخلات العشائرية بالرياضة العراقية.

كما يكشف اسرار تراخي بعض الاندية بسبب ضمان بقائها بالدوري، واستغراب سعد ناطق من تصرف ادارة الجوية باختلاس اموال الدفعة الثالثة.{كوورة} سيكشف ايضاً نتائج الدوري الكروي الممتاز واستطلاعات اللاعبين انتظرونا في حلقة جديدة مع ضيوف مهمين لمناقشة محاور تخص دورينا وتفاصيله.انتهى

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