الخدمات النيابية: شركة المسافرين خدماتها ضعيفة ولا ترتقي لمستوى الطموح

2019/07/01 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار ليلى مهدي التميمي، ان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احد تشكيلات وزارة النقل لازال واقع خدماتها ضعيفا ولابد ان يرتقي لمستوى الطموح.

وذكرت التميمي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" لجنة الخدمات النيابية استضافت مدير عام الشركة كريم كاظم حسين من اجل الوقوف على مستوى الاداء في مشاريعها الاستثمارية الربحية ومستوى الشفافية في الاليات المستخدمة لتحقيق العدالة والنزاهة في منح الاستثمارات والاعلان عنها".واوضحت انه" خلال اللقاء تمت مناقشة جملة من القضايا المهمة واولها عقد تاكسي بغداد وعقد تاكسي البصرة، وعمل اسطول حافلات نقل الركاب بمختلف المناسبات وعقد المشاركة الخاص بمشروع تصفية المياه المعدنية وعقد المشاركة الخاص بالطبعة الخاصة بالشركة، فضلا عن ملف خطوط النقل بين العراق وارمينيا والذي سبب مشاكل شائكة لابد من الوقوف عندها".وبينت التميمي ان" الاجابات بحاجة الى استيضاح اكبر وشروحات تفصيلية تقنع الجهات المسؤولة وان تكون مواقفها ومستوى عملها متناسبا وحجم التحديات"، منوهة ان" البرلمان كجهة رقابية سيستمر في متابعة هذه الملفات ليعكس ذلك الى المواطنين بشفافية تتناسب واجراءات شافية وواضحة من ادارة الشركة".واكدت ان" العمل يحتاج الى الارتقاء بنوعية الخدمات واساليبها لتحقيق مستوى الطموح ومواكبة التطور الحاصل في العالم حولنا، حيث اصبحت شركات النقل نقلة ابداعية في عالم التحضر يفخر بها مستخدميها".انتهى

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