2019/07/01 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

ضبطت دوريات نجدة بغداد، اليوم الاثنين، ضبط عجلات محملة بمادة الطحين منتهي الصلاحية.

وذكر بيان للقيادة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط عجلات محملة بمادة الطحين منتهي الصلاحية في بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط عجلات محملة بمادة الطحين منتهي الصلاحية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).