2019/07/01 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت نجدة بغداد، اليوم الاثنين، عن ضبط شاحنتين محملتان بمادة الطيحن منتهي الصلاحية شرقي العاصمة.وقال اعلام النجدة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “دوريات نجدة الصمود واثناء اجراء ممارسة امنية في منطقة المشتل، تمكنت من ضبط لوريات عدد ٢ محملة بمادة الطحين منتهي الصلاحية”.واضاف “تم تسليمهم الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شاحنتين محملتين بمادة طحين منتهي الصلاحية شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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