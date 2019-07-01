2019/07/01 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعادت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، شاحنتين محملتين بكرفانات وصفائح حديدية لعدم إكتمال الإجازة الاستيرادية وشهادة المنشأ للبضاعة في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.وذكرت الهيأة في بيان انه تم إلقاء القبض في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان على مسافر عراقي بحوزته 30 الف دولار أمريكي لم يصرح بها وعدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط تهريب أموال وإعادة شاحنتين لعدم اكتمال الإجازة الاستيرادية في الشيب والشلامجة وكالة خطوة برس.

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