الارجنتين يسعى لكسر عقدة عمرها 26 سنة عند مواجهة البرازيل

2019/07/01 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب جوفيرنادور ماجاليس في البرازيل، والذي يستضيف كلاسيكو كرة القدم العالمية بين الغريمين التقليديين، البرازيل والأرجنتين.ويأمل المنتخب الأرجنتيني بكسر عقدة استمرت 26 عاما، عندما يلتقي نظيره البرازيلي صاحب الأرض مساء غد الثلاثاء في الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، الموافق فجر الأربعاء الساعة 3:30 بتوقيت موسكو […]

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