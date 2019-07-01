عبد المهدي يوجه انذارا اخيرا للمليشيا المسلحة:اقطعوا علاقتكم بالاحزب وانظموا للجيش ونهاية تموز آخر موعد

2019/07/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين، أمراً ديوانياً خاصاً بالحشد الشعبي.وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن عشرة نقاط، تأكيد عبد المهدي على “ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..الخ)”....

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