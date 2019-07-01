وزير التخطيط يبحث الواقع الخدمي لمدينة بغداد مع عدد من نوابها

2019/07/01 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأثنين، الواقع الخدمي والاقتصادي في محافظة بغداد والأقضية والنواحي والقرى المرتبطة بها خلال استقباله عدداً من النواب عن محافظة بغداد.

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