2019/07/01 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

منذ بداية العام الجاري 2019، وأسعار العملة الرقمية الشهيرة البيتكوين تحلق عاليا بصورة لافتة، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة عن الأسباب وراء ذلك

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