الاعلام الامريكي يصر على نشر صور قاتل الطفل المصلاوي بملابس بيضاء والقراء يطالبون بمحاكمته ترجمة خولة الموسوي

2019/07/01 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “من هذا اليوم إلى الأمام ، ستكون أمريكا فقط”.كنت في باريس عندما تحدث الرئيس ترامب عن هذه الكلمات في كلمته الافتتاحية ، إلى جانب عضو الكونغرس السابق مايكل فلاناغان ، والجنرال بول فالي (المتقاعد) ومؤرخ ترامب فرانك ميتشل.لقد دعانا أعضاء البرلمان الفرنسي المحافظ إلى حفل تنصيب أسود احتفالا بالمرور السلمي للسلطة من إدارة...

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