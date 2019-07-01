نائب: يستبعد تمرير مرشح وزارة التربية في جلسة الغد

2019/07/01 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم الاثنين، تمرير مرشح وزارة التربية في جلسة يوم غد الثلاثاء، فيما بين أن الجلسة ستخصص للتصويت على تمديد عمر الفصل التشريعي الثاني.وقال جابر في تصريح صحفي، إن "السيرة الذاتية لمرشح التربية لم تصل من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لغاية الآن ومن المستبعد تمريرها عبر جلسة غد الثلاثاء، لافتا إلى إن حسم مرشح وزارة التربية سيتم خلال الجلسات المقبلة".

وأضاف، أن "جلسة يوم غد الثلاثاء ستخصص للتصويت على تمديد عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مبينا أن وزارة التربية ستحسم قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني.



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