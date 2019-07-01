2019/07/01 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر تويتر..الصدر يصف الامر الديواني الصادر بشأن الحشد بـ “الخطوة الصحيحة نحو بناء الدولة” المركز الخبري الوطني.

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