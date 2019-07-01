الصدر يعلن انفاك سرايا السلام انفكاكا تاما عنه

2019/07/01 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انفاك سرايا السلام انفكاكا تاما عنه لا شوائب فيـه ، فيما اذا الحقت بالجهات الامنية الرسميـة./انتهى

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