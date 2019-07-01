عبد المهدي يؤكد اهمية اتفاق اعضاء اوبـك على استقرار اسعـار النفط للاشهـر التسعـة المقبلـة

2019/07/01 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزيرالنفط ثامر الغضبان لمتابعة مجريات مؤتمر اوبك .وأكد عبد المهدي ، بحسب مكتبه الاعلامي ، اهمية وصول اعضاء المنظمة الى اتفاق يحفظ استقرار الاسعار في الاشهر التسعة المقبلة ، وكذلك اهمية التعاون مع دول من خارج اوبك كروسيا لتحقيق هذا الهدف، فيما […]

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