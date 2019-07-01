2019/07/01 | 21:43

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الغضبان يكشف عن قرار هام سيطلقه اعضاء اوبك بِشأن الإيفاء بالتزاماتهم

تأریخ التحریر: : 2019/7/1 21:06

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