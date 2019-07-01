الجشعمي يحذر من تحاصص المناصب واستبدال دولة عميقه بأخرى

2019/07/01 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذر عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي، من تحاصص المناصب واستبدال دولة عميقه بأخرى.

وقال الجشعمي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" اننا نسجل خرقاً على رئاسة الوزراء لتلافيه أبقاء المناصب بالوكالة"، عاداً اياها" اخفاقاً بتحقيق البرنامج الحكومي الذي تعهد به".



واضاف ان"كتلة الحكمة النيابية المعارضه قد تكون لها إجراءات بهذا الخصوص وكذلك يجب أن يؤخذ التدرج الوظيفي بالاعتبار"، محذراً من" تحاصص المناصب واستبدال دولة عميقه بأخرى".انتهى

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