2019/07/01 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس نفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال إعلاميين أثناء تغطيتهم التظاهرات في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “ردا على ما نشرته بعض المواقع بخصوص اعتقال إعلاميين، نود أن نبين أنه لا يوجد هنالك أي اعتقال بل هو استضافة لبعض من الاخوة الإعلاميين تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة تنفي اعتقال إعلاميين وتقول إنها استضافتهم لمناقشتهم بشأن تغطية التظاهرات وكالة خطوة برس.

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