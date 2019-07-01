الصناعات يهزم الطلبة.. والسماوة يتعادل مع نفط الجنوب

2019/07/01 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} انتكس فريق الطلبة بعد صحوته في المباراتين الماضيتين، ليخسر أمام الصناعات الكهربائية، بنتيجة 3 ـ 2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة الـ34 من الدوري العراقي.

وسقط الطلبة أمام الصناعات الكهربائية، بعدما انتعش في المباراتين الماضيتين تحت إشراف المدرب الجديد علي هادي، لكن الحظ لم يحالفه في لقاء اليوم، بعد أن تلقى الفريق هدفا مبكرا في الدقيقة الثالثة بواسطة محمود أحمد.وحاول الطلبة العودة للمباراة، وضغط بقوة من أجل تعديل النتيجة، وتمكن مدافعه سعد جاسم، من تسجيل التعادل في الدقيقة 38، لكن مصطفى محمود أعاد التقدم للصناعات الكهربائية قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.في الشوط الثاني حاول الطلبة العودة إلى المباراة، وضغط بثقله بفضل تحركات مروان حسين وعبد القادر طارق.وتمكن مروان حسين، من إدراك التعادل للطلبة في الدقيقة 65 من المباراة.وتوغل أحمد إياد، بدفاع الصناعات الكهربائية، قبل أن يسقط ويطالب لاعبوا الطلبة بركلة جزاء لكن الحكم أشار إلى استئناف اللعب.وفي الدقيقة 77 سجل قائد الصناعات الكهربائية حسن محمد، هدفا جميلا في الدقيقة 77، ليضع فريقه في المقدمة.وعاد الطلبة لأفضليته والضغط على مرمى الصناعات، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الصناعات الكهربائية.ورفع الصناعات الكهربائية رصيده إلى النقطة 35 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 43 في المركز التاسع.وفي مباراة أخرى بذات الجولة، حسم التعادل السلبي لقاء السماوة وضيفه نفط الجنوب، بملعب الإدارة المحلي في السماوة.وهي المباراة الأولى لمدرب السماوة الجديد سمير كاظم، الذي كان يسعى لخطف النقاط الـ3 التي تمنحه أريحية بالابتعاد بعض الشيء عن منطقة الهبوط.ورفع نفط الجنوب، رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ12، فيما رفع السماوة رصيده إلى النقطة 28 في المركز الـ18.انتهى

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