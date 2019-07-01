ممثلو البعثات وسفراء الدول يسلطون الضوء على عهد الامام علي (ع) لمالك الاشتر

2019/07/01 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عقد ديوان الوقف الشيعي بالتعاون مع ممثلية العراق الدائمة في جنيف مؤتمرا بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام “للتعريف بعهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر رضوان الله عليه باعتباره أقدم وثيقة عرفها التاريخ”.جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة الواحدة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الدولي.وقال رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد علاء الموسوي […]

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