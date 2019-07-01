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عبد المهدي يصدر أمراً ديوانياً يتعلق بالحشد الشعبي

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عبد المهدي يصدر أمراً ديوانياً يتعلق بالحشد الشعبي

الاثنين 1 يوليو 2019 - 21:18

عادل عبدالمهدي/ القائد العام للقوات السلحة

أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أمراً ديوانياً خاصاً بالحشد الشعبي.

وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن عشرة نقاط، تأكيد عبد المهدي على "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..الخ)".

انتهى.ص.هـ.ح.

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