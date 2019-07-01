المالكـي : العلاقات العراقية الكوريـة تطورت كثيـرا بعد تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة والاسكـان

2019/07/01 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان العلاقات العراقية الكورية شهدت تطورا كبيرا عقب تنفيذ الشركات الكورية الكثير من المشاريع الكبرى في مجال الطاقة والاسكان .واشار المالكي خلال لقائه مستشار رئيس كوريا الجنوبية للشؤون الخارجية هان بيونغ دو، والوفد المرافق له ، الى ان العراق مع تعزيز وتطوير التعاون مع كوريا الجنوبية وان يكون […]

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