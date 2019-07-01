2019/07/01 | 21:57

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الإعدام مرتين بحق اربعة مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة ‏للخطف

أصدرت محكمة جنايات النجف حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق

أربعة ‏مدانين بعملية خطف مواطنين ومساومة ذويهم على مبلغ من

المال.‏وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له إن المحكمة ‏نظرت بقضية أربعة

مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة للخطف حيث أقدموا على ‏خطف مواطنين في

المحافظة ومساومة ذويهم على مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم‌‏.‏وأضاف ان المحكمة اصدرت حكمها بالاعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق

‏المدانين الاربعة وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة

الثانية /1و8 من قانون ‏مكافحة الارهاب.

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