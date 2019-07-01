2019/07/01 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة كينية ثلاثة أشخاص بتهمة التآمر لارتكاب هجوم إرهابي بعد أن فحص سجلات الهاتف والكتابة بخط اليد بهجوم جامعة جاريسا عام 2015 الذي أسفر عن مقتل 148 شخصًا.وسيتم الحكم على حسن وراشد تشارلز مبيريرو في 3 يوليو.وتمت تبرئة شخص رابع يدعى ساهل ديري حسين.وقال محامي الدفاع مبوغوا موريثي إنه سيستأنف الحكم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادانة مجرمين ارهابيين قتلوا 148 عام 2015 في كينيا ترجمة خولة الموسوي وكالة الاستقلال.

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