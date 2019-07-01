كوردستان تلغي عطلة السبت في مديريتين بسبب زخم الصيف

2019/07/01 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بسبب كثرة المعاملات قررت حكومتا العراق واقليم كوردستان، اليوم الاثنين، الغاء عطلة يوم السبت في مديريتي الجوازات في العراق والاقليم.

وجاء في بيانين منفصلين لمديريتي الجوازات في السليمانية واربيل ، ابلغتا فيه جميع الراغبين بالحصول على جوازات السفر ان بامكانهم المراجعة خلال ايام السبت ايضا.

وبهذا الصدد قالت مديرية جوازات السليمانية في بيانها انها ومن اجل مصلحة المواطنين وسرعة انجاز معاملاتهم، تبلغ مواطني السليمانية ان عطلة ايام السبت قد تم الغاؤها بسبب الازدحام الكبير على مديرية الجوازات وتسلم معاملات كثيرة من المواطنين.

واضاف البيان ان من المحتمل ان يستمر الدوام لايام السبت لغاية نهاية شهر ايلول المقبل، لافتا الى ان الدوام يوم السبت سيبدأ في الساعة الثامنة والنصف لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر، ولكن الايام الاخرى يستمر فيها الدوام لغاية الساعة السادسة مساء.

وتابع البيان ان فصل الصيف من كل عام يشهد زخما كبيرا من المراجعين على مديريات الجوازات بسبب العطلة الصيفية لتجديد جوازاتهم.

ومن جهتها اعلنت مديرية جوازات اربيل انها تبلغ مواطني اربيل ومحيطها ان عطلة السبت في دوائرها قد الغيت، بسبب الازدحام الكبير على مديرية الجوازات وتسلم عدد كبير من معاملات المواطنين، مبينة ان دوام يوم السبت يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر وبامكان المواطنين مراجعتها ضمن هذه التوقيتات، علما ان الدوام في الايام الاخرى من الاسبوع سينتهي في الساعة السادسة مساء.

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